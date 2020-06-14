Filosunu güçlendirdi

24 beygir gücündeki çim biçme traktörlerinin bir tanesiyle bir günde 10 bin metrekare yeşil alan biçilebiliyor. Özellikle park, bisiklet ve yürüyüş yolu gibi alanlarda verim sağlayan traktörlerin, atık çim haznesi de geniş olduğu için dökme işlemiyle zaman harcanmıyor. Hem zamandan hem de iş gücünden tasarruf sağlanıyor.

Başkan Selman Hasan Arslan, belediyenin teknolojik imkanlarını güçlendirerek etkili ve hızlı hizmet vermeyi amaçladıklarını belirtti.