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    HaberlerEge Haberleri Filoya üç yeni ilaçlama aracı
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    18.05.2020 - 00:03 |

    Filoya üç yeni ilaçlama aracı

    Filoya üç yeni ilaçlama aracı

    Germencik Belediyesi yaza hazırlık çalışmalarını aralıksız devam ediyor. İlçenin dört bir yanında uçkunla mücadele çalışması başlatan ve bir süredir larvasit uygulamaları ile ilaçlama yapan ekipler rögarlar, fosseptik çukurları, sulak alanlar, çöp konteynerleri gibi sinek oluşumuna müsait alanlarda rutin olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çerçevede ilaçlama çalışmalarını hızlı ve kesintisiz bir şekilde sürdürmek için 3 yeni ilaçlama aracı makine parkına eklenerek hizmete başladı. Hizmet ve yatırımların kesintisiz olarak sürdüğünü ifade eden Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Ekiplerimiz larva oluşumunu önlemek için larvasit uygulamalarıyla ilçemizde detaylı bir çalışma gerçekleştiriyor. Diğer yandan araç ve ekipmanımızı güçlendirerek hizmetlerin kesintisiz olarak sürmesi için çalışma yapıyoruz. Tüm imkanlarımızla halkımızın hizmetindeyiz” dedi.

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