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    02.01.2021 - 07:00 |

    Filyasyon ekipleri yine görev başında

    İzmir’de İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve mart ayında bu yana koronavirüs vakalarını ve temaslıları belirlemek için görev yapan filyasyon ekipleri, 2021’i görev başında karşıladı

    Filyasyon ekipleri yine görev başında

    İzmir’de İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve mart ayında bu yana koronavirüs vakalarını ve temaslıları belirlemek için görev yapan filyasyon ekipleri, 2021’i görev başında karşıladı. İzmir Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Metin Kızılelma, Kovid-19’la mücadelenin etkin bir şekilde sürdürüldüğünü dile getirdi, “Kent genelinde görevli 790 filyasyon ekibiyle bu gece de sahadayız. Temizlik, maske ve mesafenin önemli olduğunu söylüyoruz. Özellikle de kalabalık ortamlara girmemeliyiz. Vatandaşımız bu kurallara önem verirse salgınla daha güçlü mücadele ediyoruz” dedi. Filyasyon ekibinde görevli sağlık çalışanı Yusuf Balyan da, “Yoruldum ama vatandaşların iyileşmesi ve rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmaya devam ediyorum” diye konuştu. Doktor Merve Tor ise, uzun süre ailesiyle görüşmediğini dile getirdi.

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