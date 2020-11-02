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    HaberlerEge Haberleri Filyasyon ekiplerine Pamukkale’den destek
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    02.11.2020 - 07:00 |

    Filyasyon ekiplerine Pamukkale’den destek

    Pamukkale Belediyesi, koronavirüs ile mücadelede önemli bir görev üstlenen filyasyon ekiplerinin kullanması için Denizli İl Sağlık Müdürlüğü’ne 20 personel ve 20 araç desteği verdi.

    Filyasyon ekiplerine Pamukkale’den destek

    Pandemi sürecinde büyük bir özveri gösteren sağlık çalışanlarının her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Avni Örki, “Son zamanlarda artan koronavirüs vakaları sebebiyle İl Sağlık Müdürlüğümüzün daha etkin çalışması için mücadeleye destek olduk. Daha önce de ekiplerimize 6 aracı şoförleriyle görevlendirmiştik. Koranavirüs ile mücadele konusunda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Belediye olarak her konuda olduğu gibi pandemi konusunda da vatandaşlarımızın hem yanında hem de hizmetindeyiz” dedi.

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