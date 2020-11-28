Filyasyon personeline teşekkür

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, filyasyon ekibinde görev alan belediye personeline ve tüm sağlık çalışanlarına sosyal medya hesaplarından yayınladığı bir mesajla teşekkür etti. Başkan Akın, “Pandemi başladığı günden bu yana kendini sağlıklarını hiçe sayarak fedakarca filyasyon ekiplerinde görev alan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Sağlık çalışanlarımıza siz de teşekkür etmek isterseniz yapmanı gerekenler basit, maske, mesafe ve hijyen” dedi.