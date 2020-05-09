‘Finalleri göreceğiz’

Teknik Direktör Yılmaz Vural, “Sezon başı gibi hazırlık dönemi geçireceğiz. Bizim tek hedefimiz, Süper Lig. Kalan 6 maç bizim için final olacak. Tüm takım bunun bilincinde. Lig tekrar start alınca kaldığımız yerden yeniden başlayıp finallere çıkacağız” dedi.