09.05.2020 - 00:00 |
‘Finalleri göreceğiz’
Süper Lig’e dönmeyi hedefleyen Akhisarspor, 12 Haziran’da yeniden start alacak lig öncesi tam kadro olarak sosyal mesafeyi koruyup, gruplar halinde çalışmaya başladı.
Teknik Direktör Yılmaz Vural, “Sezon başı gibi hazırlık dönemi geçireceğiz. Bizim tek hedefimiz, Süper Lig. Kalan 6 maç bizim için final olacak. Tüm takım bunun bilincinde. Lig tekrar start alınca kaldığımız yerden yeniden başlayıp finallere çıkacağız” dedi.
Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
Yok böyle davulcu! Herkes sahurda onun yolunu gözlüyorBursa'da korona virüsünde engel olamadığı davulcu, gönüllü olarak çıktığı sokaklarda vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura uyandırıyor. Kendine özgü tarzıyla her gece adeta bir mini Bülent Ersoy konseri veren davulcunun gelmesini vatandaşlar gece olduktan sonra balkonlara çıkarak bekliyor.