BİST115.642-2,98EURO6,58-0,02USD6,10-0,01ALTIN317,870,77
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Finansman imkanları üretimi desteklemeli
    ABONE OL
    21.02.2020 - 00:02 |

    Finansman imkanları üretimi desteklemeli

    İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, Merkez Bankası’nın faiz kararını değerlendirdi.

    Finansman imkanları üretimi desteklemeli

    Dünyanın, küresel risklerin yükseldiği bir dönemden geçtiğini belirten Kestelli, “Türkiye’de 2019 yılı, ekonomide dengelenmenin sağlandığı bir yıl oldu. Ekonomi Yönetimi, yüzde 5’lik 2020 büyüme hedefinin yakalanması konusunda kararlı görünüyor. . Faiz, yüzde 10.75’e indi. Yüzde 8.2’lik 2020 enflasyon hedefini dikkate alınca bu 50 baz puanlık indirim, marj içinde görünüyor. Burada kritik iki konu cari açık ve enflasyon olarak öne çıkıyor. Finansman imkanlarının, yeni döviz talebine yol açacak tüketimi körüklemek yerine sürdürülebilir büyümeye imkan verecek üretim ve yatırıma kanalize edilmesinin doğru olacağını düşünüyoruz.

    TEM otoyolunu kilitleyen kazaTEM otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan TIR yola devrildi. İstanbul istikameti bir süre trafiğe tamamen kapandı.
    daha fazla video için
    Annesi ölen keçiye köpek sahip çıktıBursa'da bir haftalıkken annesi ölen keçiye köpek sahip çıktı. Yavru keçi, köpeği emiyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    20 Şubat Süper Loto canlı çekilişi sonuçları duyuruldu - 644. hafta Süper Loto en hızlı sonuç sorgulama ekranı! Büyük ikramiye..

    20 Şubat Süper Loto canlı çekilişi sonuçları duyuruldu - 644. hafta Süper Loto en hızlı sonuç sorgulama ekranı! Büyük ikramiye..

    Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

    Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

    Doğru doz ne? İşte cevabı

    Doğru doz ne? İşte cevabı

    Türkiye 'Felsefeci Atakan'ı tartışıyor! Oyun da oynamayı unutma

    Türkiye 'Felsefeci Atakan'ı tartışıyor! Oyun da oynamayı unutma

    Sıradaki Haber