Finansman imkanları üretimi desteklemeli

Dünyanın, küresel risklerin yükseldiği bir dönemden geçtiğini belirten Kestelli, “Türkiye’de 2019 yılı, ekonomide dengelenmenin sağlandığı bir yıl oldu. Ekonomi Yönetimi, yüzde 5’lik 2020 büyüme hedefinin yakalanması konusunda kararlı görünüyor. . Faiz, yüzde 10.75’e indi. Yüzde 8.2’lik 2020 enflasyon hedefini dikkate alınca bu 50 baz puanlık indirim, marj içinde görünüyor. Burada kritik iki konu cari açık ve enflasyon olarak öne çıkıyor. Finansman imkanlarının, yeni döviz talebine yol açacak tüketimi körüklemek yerine sürdürülebilir büyümeye imkan verecek üretim ve yatırıma kanalize edilmesinin doğru olacağını düşünüyoruz.