09.05.2020 - 00:04 |
Fırın ve marketlere aralıksız denetim
Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçede unlu mamuller üreten imalathaneler, fırınlar ve marketlerde denetim yaptı.
Emniyet ve İlçe Tarım Müdürlüğü iş birliğiyle 29 işyerindeki denetimlerde kurallara uymayan işletme sahipleri uyarıldı. Koşulları sağlamayan işyeri sahiplerine ihtar vererek, yapmaları gerekenler konusunda uyarılarda bulundu. Gramajlar, çalışanların ve üretimin sağlıklı koşullarda yapılıp yapılmadığı, koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlere göre sosyal mesafe ve hijyen gibi kurallara uyulup uyulmadığı denetlendi.
Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
Yok böyle davulcu! Herkes sahurda onun yolunu gözlüyorBursa'da korona virüsünde engel olamadığı davulcu, gönüllü olarak çıktığı sokaklarda vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura uyandırıyor. Kendine özgü tarzıyla her gece adeta bir mini Bülent Ersoy konseri veren davulcunun gelmesini vatandaşlar gece olduktan sonra balkonlara çıkarak bekliyor.