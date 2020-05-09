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    HaberlerEge Haberleri Fırın ve marketlere aralıksız denetim
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    09.05.2020 - 00:04 |

    Fırın ve marketlere aralıksız denetim

    Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçede unlu mamuller üreten imalathaneler, fırınlar ve marketlerde denetim yaptı.

    Fırın ve marketlere aralıksız denetim

    Emniyet ve İlçe Tarım Müdürlüğü iş birliğiyle 29 işyerindeki denetimlerde kurallara uymayan işletme sahipleri uyarıldı. Koşulları sağlamayan işyeri sahiplerine ihtar vererek, yapmaları gerekenler konusunda uyarılarda bulundu. Gramajlar, çalışanların ve üretimin sağlıklı koşullarda yapılıp yapılmadığı, koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlere göre sosyal mesafe ve hijyen gibi kurallara uyulup uyulmadığı denetlendi.

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