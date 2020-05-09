Fırın ve marketlere aralıksız denetim

Emniyet ve İlçe Tarım Müdürlüğü iş birliğiyle 29 işyerindeki denetimlerde kurallara uymayan işletme sahipleri uyarıldı. Koşulları sağlamayan işyeri sahiplerine ihtar vererek, yapmaları gerekenler konusunda uyarılarda bulundu. Gramajlar, çalışanların ve üretimin sağlıklı koşullarda yapılıp yapılmadığı, koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlere göre sosyal mesafe ve hijyen gibi kurallara uyulup uyulmadığı denetlendi.