Fırıncılar, Akhisar’a 10 bin ekmek bağışladı

Akhisar Belediyesi, 48 saatlik sokağa çıkma yasağında fırıncılar ile vatandaşlar arasında köprü oldu. Ekipler, fırıncıların itiyaç sahipleri için ücretsiz olarak verdiği 10 binden fazla ekmeği, vatandaşların kapılarına kadar teslim etti. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan bu günlerde fırıncıların ortaya koyduğu duyarlı davranışın oldukça önemli olduğuna değinen Belediye Başkanı Besim Dutlulu, duygulandığını söyledi. Başkan Dutlulu, “Akhisarlılar, dayanışmanın en güzel örneklerini ortaya koydu” dedi.