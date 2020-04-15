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    HaberlerEge Haberleri Fırıncılar, Akhisar’a 10 bin ekmek bağışladı
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    15.04.2020 - 07:00 |

    Fırıncılar, Akhisar’a 10 bin ekmek bağışladı

    Akhisar Belediyesi, 48 saatlik sokağa çıkma yasağında fırıncılar ile vatandaşlar arasında köprü oldu.

    Fırıncılar, Akhisar’a 10 bin ekmek bağışladı

    Akhisar Belediyesi, 48 saatlik sokağa çıkma yasağında fırıncılar ile vatandaşlar arasında köprü oldu. Ekipler, fırıncıların itiyaç sahipleri için ücretsiz olarak verdiği 10 binden fazla ekmeği, vatandaşların kapılarına kadar teslim etti. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan bu günlerde fırıncıların ortaya koyduğu duyarlı davranışın oldukça önemli olduğuna değinen Belediye Başkanı Besim Dutlulu, duygulandığını söyledi. Başkan Dutlulu, “Akhisarlılar, dayanışmanın en güzel örneklerini ortaya koydu” dedi.

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