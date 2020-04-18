Fırıncılar haftasonuna hazır

Buca’da fırıncılık yapan Hasan Çınar, normalde kullandıkları günlük 20 çuval unu 70’e çıkardıklarını belirtti. Günlük 5-7 bin arasında ekmek üretimi yaptıklarını, haftasonu 30 bine ulaşmayı planladıklarını dile getiren Çınar, “Servis araçlarımız ve tüm personel hazır, bu süreçte elemanlarımızın hiçbirini de çıkarmadık. Herkes rahat olsun, paniğe kapılmasın. Fırıncı esnafı olarak halkın tüm ekmek ihtiyacını karşılayacağız” dedi

Özel hat

Balıkesir’deki fırıncılar da sokağa çıkma yasağında halka daha iyi hizmet verebilmek için WhatsAspp ekmek satış hattı kurdu. Balıkesir Fırıncılar Odası Başkanı Niyazi Tunç, “0505 259 85 75 numaralı WhatsAspp hattına verilen siparişler, evlere götürülecek” dedi. l DHA - AA