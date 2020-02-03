Fırıncılar Odası’nın Whatsapp hattı açıldı

Denizli Fırıncılar Odası halka daha hızlı ve etkin hizmet sunabilmek amacıyla Whatsapp destek hattını hizmete sundu. uygulamayla, Denizli halkının ekmek, pide ve unlu mamüller ile ilgili şikayetlerini en aza indirmek hedefleniyor.

Denizlililer 0532 760 96 56 numaralı Denizli Fırıncılar Odası Destek Hattını rehberlerine kaydederek, akıllı telefonlarında yüklü olan Whatsapp uygulaması ile internetin olduğu her yerden anlık çevrimiçi iletişim kurabilecek, her türlü şikâyet ve taleplerini görüntülü veya yazılı bir şekilde yetkililere iletebilecek.

Gizli kalıyor

Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, “2020 Denizli yılında biz de söz verdiğimiz 20 projenin ilki olan destek hattımızı aktif hale getirdik. Hattımıza yapılan başvurular ve yazışmalar kesinlikle gizli tutuluyor” diye konuştu.