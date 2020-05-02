Fırınlarda, herhangi bir olumsuzluk yok

DENİZLİ’de Pamukkale Belediyesi ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla yoğunluk yaşanan fırın ve unlu mamul imalathanelerinde denetimleri sıklaştırdı. Yapılan denetimlerde işletmelerin kurallara uygun faaliyet gösterdiği belirtildi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Sağlıksız üretim ve satış yapan, kuralları ihlal eden işletmelere kesinlikle izin verilmiyor ve yasal işlemler yapılıyor” dedi. - DENİZ TOKAT DHA