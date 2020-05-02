02.05.2020 - 00:02 |
Fırınlarda, herhangi bir olumsuzluk yok
DENİZLİ’de Pamukkale Belediyesi ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla yoğunluk yaşanan fırın ve unlu mamul imalathanelerinde denetimleri sıklaştırdı. Yapılan denetimlerde işletmelerin kurallara uygun faaliyet gösterdiği belirtildi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Sağlıksız üretim ve satış yapan, kuralları ihlal eden işletmelere kesinlikle izin verilmiyor ve yasal işlemler yapılıyor” dedi. - DENİZ TOKAT DHA
2 metreye yakın kemane balığı Çeşme'de görüntülendiİzmir'in Çeşme ilçesinde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kemane balığı bir vatandaşı cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.