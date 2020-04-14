Fırıntaş, 48 saat hizmette

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Fırıntaş A.Ş, sokağa çıkma yasağında vatandaşların evlerine kadar ekmeklerini ulaştırdı. Yaklaşık 130 bin ekmek, ekipler tarafından talep eden vatandaşların evlerine ulaştırıldı. Uygulama, satış noktası bulunan her yerde gerçekleştirildi. Ayrıca ekmek siparişi veren vatandaşlar, ihtiyaçları varsa maske ve eldiven de talep edebiliyor.