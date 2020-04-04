04.04.2020 - 00:01 |
Fırıntaş’ta somun ekmek ambalajda
40 yıllık deneyimiyle halka sağlıklı ve ucuz ekmek sunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İştiraki Fırıntaş, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında ürettiği diğer ekmeklerde olduğu gibi 350 gramlık somun ekmeği de ambalaja soktu. Günde ortalama 50 bin ekmek üreten Fırıntaş’ta her üretim öncesi mühendisler ve teknikerler tarafından unların ve ekmeklerin kontrolleri yapılıyor.
MSB'den 'sosyal mesafe' videosuMilli Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin koronavirüsle mücadele kapsamında, dinlenme alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğine ilişkin video paylaşıldı.