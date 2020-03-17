‘Fırsat teptik’

TFF 1. Lig’de evinde İstanbulspor’la 2-2 berabere kalan Ekol Göz Menemenspor 1 puana abone oldu. Akhisar, Altay, Cesar Grup Ümraniye ve son alarak İstanbulspor’la eşitliği bozamayan Menemenspor Play Off barajının gerisinde kaldı. Son dakikada mağlubiyetten kurtulduklarını belirten Teknik Direktör Cenk Laleci, “Pes etmeyip 89. dakikada dengeyi sağladık. Ardından maçı kazanacak pozisyonlara da girdik. Maalesef değerlendiremedik” diye konuştu.