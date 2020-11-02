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    02.11.2020 - 07:00 |

    Fırsatçılar işbaşında

    İzmir’deki depremde kiralık evlere yaşanan talep sonrası bazı bölgelerde ev sahipleri kira fiyatlarını arttırdı.

    Fırsatçılar işbaşında

    İzmir’deki depremde kiralık evlere yaşanan talep sonrası bazı bölgelerde ev sahipleri kira fiyatlarını arttırdı. İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından 17 bina yıkıldı. Binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor, enkaz altındakilerin ailelerinin de umutlu bekleyişleri devam ediyor. Birçok bina ağır ve orta hasarlı raporunun ardından vatandaşların can güvenliği nedeniyle kullanımı yasakladı. Depremzedeler; kentte geçici olarak kurulan çadırlar, okullar, spor salonları, camiler ve misafirhanelerde konaklamaya başladı. Bazı deprem fırsatçıları, durumdan faydalanmanın yolunu seçti. Kiralık evlere talebin artması üzerine İzmir’de bazı bölgelerde kiralık evlerin fiyatları artış gösterdi. Bir hafta önceki ilana göre birden fiyatlar 200-500 lira arası yükseldi.
    Ev sahiplerinden insaflı olmasını isteyen vatandaşlar, yetkililerin de bu duruma el atmasını istedi.

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