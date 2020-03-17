Fırsatçıya izin yok...

Bornova Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle talebin artığı ürünlerdeki fahiş fiyat yükselişinin önüne geçmek için denetleme yapmaya başladı. Başta kolonya olmak üzere temizlik ürünleri ile makarna ve bakliyat gibi gıdalara olan talebin artmasının ardından harekete geçen Zabıta Müdürlüğü ekipleri fiyatları fahiş olarak artıdığını tespit ettiği esnafı, gerekli cezai işlemin uygulanması için İl Ticaret Müdürlüğü’ne bildirdi.