‘Fırsatı kaçırmayalım’

45 yıllık sanayici, DEİK Türkiye/Kongo Cumhuriyeti İş Konseyi Başkanı ve Güney Afrika Cumhuriyeti İzmir Fahri Konsolosu Tamer Taşkın, Türkiye sanayisinin haziranın ikinci yarısında toparlanma sürecine gireceğini belirtti. Pandemiyle birlikte tüm dünyada yaşanan tedarik sorununda, Avrupalı firmaların coğrafi yakınlık nedeniyle Türkiye’nin yıldızını parlattığını dile getiren Taşkın, Türk iş insanlarını büyük fırsatların beklediğini ifade etti. “Normalleşirken küçülen dünya ticaretinde payımızı büyütme zamanı” diyen Taşkın, şöyle konuştu:

‘Yatırım cazibesi arttı’

“Avrupa kalitesinde ancak uzak doğu fiyatları ile olan imajımızın, gerek Afrika’da gerek dünyada çok üst sıralara çıkacak. Avrupa’da krizden etkilenip kapanan binlerce fabrika, eminim ki Türkler tarafından alınıp Türkiye’ye taşınacak. 2020 yılında en önemli başarı alanlarından biri ise faizlerde sağlanan ciddi düşüş. Bu durum sanayicinin yeni yatırımlara niyetlenme güçlerini artırdı. Türkiye yabancı yatırımcılar için de en cazip seçeneklerden biri olacak.”