Fırsatı kullanalım!

‘BAŞARABİLİRSİNİZ!’

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nde Ege Üniversitesi Sigarayı Bırakma Polikliniği hekimlerinden topluma uyarı geldi. 2018 yılında Cumhuriyet tarihinin en yüksek tütün tüketiminin yaşandığını vurgulayan Prof. Dr. Raika Durusoy, Doç. Dr. Işıl Ergin, Doç. Dr. Hür Hassoy ve Dr. Seyfi Durmaz, “Alo 171’i arayın. Başarabilirsiniz” mesajını verdi.

‘KANSER YAPICI ETKİ’

Tütün ve ürünlerinin her yıl yüz binlerce erken ölüme yol açtığını kaydeden Egeli uzmanlar, “Her 10 erkek ve 20 kız çocuktan birisi tütün ürünü kullanıyor. Bu ürünlerdeki 70 maddenin, kanser yapıcı olduğu ispatlandı. Aklınıza sigara geldikçe 8-10 dakikalığına hoşunuza giden bir şeyle uğraşın, o istek geçecek. Kurtulmak zor değil” dedi.