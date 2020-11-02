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    HaberlerEge Haberleri Fırtına 1 puanla döndü
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    02.11.2020 - 07:00 |

    Fırtına 1 puanla döndü

    Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta 7. haftaya 15 puanla lider giren Bucaspor 1928, deplasmanda 1877 Alemdağspor ile 1-1 berabere kalıp hız kesti.

    Fırtına 1 puanla döndü

    Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta 7. haftaya 15 puanla lider giren Bucaspor 1928, deplasmanda 1877 Alemdağspor ile 1-1 berabere kalıp hız kesti. İzmir’deki 6.6’lık yıkıcı depremin şokunu ve üzüntüsünü üzerlerinden atamayan sarı lacivertliler, 1 puanla ayrıldığı maç sonrası bir de zirveyi Diyarbekirspor’a kaptırmanın şokunu yaşadı.
    Zirveyi kaptırdı
    Mücadelenin henüz 5. dakikasında ev sahibi ekipten Çağlar Özel’in golü ile 1-0 geriye düşen Bucaspor 1928, eşitliği yakalamak için ataklarını sıklaştırsa da etkili olamadı. İlk yarının uzatma dakikalarında yine ev sahibi ekipten Metehan Çakal’ın kendi kalesine attığı golle skor 1-1’e taşındı. Akılları İzmir’deki depremzedelerde kalan sarı lacivertliler, mücadelenin ikinci yarısında üstünlüğü yakalayabilecek golü üretemedi. Sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılan Bucaspor 1928, puanını 16’ya çıkarsa da zirveyi Diyarbekirspor’a kaptırmaktan kaçamadı.

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