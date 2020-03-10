Fırtına çok sert esiyor

Seri galibiyetlere ihtiyaçları olduğunu belirten Aka, “Son 7 haftaya giriyoruz. Bu 21 puan demek. Hepsine talibiz. Hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Bu takıma güvenenleri mahcup etmeyeceğiz. Menemen’e kadar gelip bizi destekleyen taraftarımıza çok teşekkür ederim” dedi.