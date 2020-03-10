10.03.2020 - 00:00 |
Fırtına çok sert esiyor
TFF 3. Lig 1. Grup’ta Menemen İlçe Stadı’nda Play Off yolundaki önemli rakiplerinden Artvin Hopaspor’u 3-0 yenen 1928 Bucaspor, yarışta moral depoladı. Bu galibiyetle 46 puana çıkıp Play Off hattında 4. sıraya yükselen sarı lacivertlilerde Teknik Direktör Ersin Aka, sonuna kadar şampiyonluk yarışının içinde olacaklarını söyledi.
Seri galibiyetlere ihtiyaçları olduğunu belirten Aka, “Son 7 haftaya giriyoruz. Bu 21 puan demek. Hepsine talibiz. Hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Bu takıma güvenenleri mahcup etmeyeceğiz. Menemen’e kadar gelip bizi destekleyen taraftarımıza çok teşekkür ederim” dedi.
Osman Kavala "casusluk" suçundan tutuklandıFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "casusluk" suçundan mahkemeye sevk edilen Osman Kavala tutuklandı.
Türk heyeti Moskova'da ayakta bekletildi mi? Deneyimli gazeteci canlı yayında anlattı5 Mart'ta Moskova'da düzenlenen İdlib zirvesinin yankıları sürüyor. Özellikle toplantı sırasında Türk heyetinin kapıda bekletildiği iddiası ve toplantı salonundaki heykellerle mesaj verildiği iddiası çok konuşulmuştu. 17 yıldır Rusya'da gazetecilik yapan ve İdlib zirvesini de Moskova'da takip eden gazeteci Siyamend Kaçmaz, CNN TÜRK canlı yayınında iddialarla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.