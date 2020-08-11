Fırtına Ege’yi yıktı

Önceki gün Ege Bölgesi’nde etkili olan fırtına ve sağanak yağışta; şiddetli rüzgar, su baskınları ve yıldırım düşmesi maddi hasara neden oldu. Beydağ’da bir binanın çatısına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, yıldırım düştüğü sırada evde kimsenin bulunmamasının sevindirici olduğunu dile getirdi. Ödemiş’te ise Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Ödemiş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine ait binanın bahçesindeki 8 metre uzunluğundaki beton duvarlar rüzgar ve yağışın etkisiyle yıkıldı.

Yıldırım sonucu yangın

Aydın’da taşkınlar meydana geldi. Büyükşehir ekipleri bölgede önlem alıp taşınan çamurları ve devrilen ağaçları temizledi. Buharkent’te su basan ev ve iş yerlerinde tahliye çalışması yapıldı. Alaşehir’de de dereler taştı, birçok mahalleye ulaşım sağlanamadı. Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’nun geldiği alanda, moloz yığınıyla dolan yollar, belediye ekiplerince temizlendi. Yollardaki yarıkların giderilmesi için çalışma başlatıldı.

Bodrum’da sağanak sırasında düşen yıldırım, Güvercinlik Mahallesi’nde orman yangına neden oldu.