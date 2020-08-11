BİST1.0760.00EURO8.630.19USD7.340.09ALTIN477.840.14
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Fırtına Ege’yi yıktı
    ABONE OL
    11.08.2020 - 07:00 | | DHA-AA

    Fırtına Ege’yi yıktı

    Önceki gün Ege Bölgesi’nde etkili olan fırtına ve sağanak yağışta; şiddetli rüzgar, su baskınları ve yıldırım düşmesi maddi hasara neden oldu.

    Fırtına Ege’yi yıktı

    Önceki gün Ege Bölgesi’nde etkili olan fırtına ve sağanak yağışta; şiddetli rüzgar, su baskınları ve yıldırım düşmesi maddi hasara neden oldu. Beydağ’da bir binanın çatısına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, yıldırım düştüğü sırada evde kimsenin bulunmamasının sevindirici olduğunu dile getirdi. Ödemiş’te ise Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Ödemiş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine ait binanın bahçesindeki 8 metre uzunluğundaki beton duvarlar rüzgar ve yağışın etkisiyle yıkıldı.
    Yıldırım sonucu yangın
    Aydın’da taşkınlar meydana geldi. Büyükşehir ekipleri bölgede önlem alıp taşınan çamurları ve devrilen ağaçları temizledi. Buharkent’te su basan ev ve iş yerlerinde tahliye çalışması yapıldı. Alaşehir’de de dereler taştı, birçok mahalleye ulaşım sağlanamadı. Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’nun geldiği alanda, moloz yığınıyla dolan yollar, belediye ekiplerince temizlendi. Yollardaki yarıkların giderilmesi için çalışma başlatıldı.
    Bodrum’da sağanak sırasında düşen yıldırım, Güvercinlik Mahallesi’nde orman yangına neden oldu. 

    İstanbul'da "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulduİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyanlar ve onlarla temas eden herkesin, 14 gün boyunca evlerinde izole edilmesi, bu kişilerin evlerine giriş-çıkışın mutlaka sınırlandırılması ve kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, bu amaçla "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturduklarını bildirdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Futbolcu Melike’den Şendil’e tepki: Açıklama cahilce gülüyorum

    Futbolcu Melike’den Şendil’e tepki: Açıklama cahilce gülüyorum

    Emeklilere müjde! Tamamı ücretsiz, yol parasını da devlet ödüyor...

    Emeklilere müjde! Tamamı ücretsiz, yol parasını da devlet ödüyor...

    Sokak ortasında tekmeli - yumruklu 'duman' kavgası

    Sokak ortasında tekmeli - yumruklu 'duman' kavgası

    Rektör Bağ görevinden uzaklaştırıldı

    Rektör Bağ görevinden uzaklaştırıldı

    Sıradaki Haber