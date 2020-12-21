Fırtına geliyor

Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta yoluna emin adımlarla devam eden Bucaspor 1928, evinde Edirne Belediyesi Paş Edirnespor’u 3-1 yendi ve zirveyle arasındaki puan farkını 1’e düşürdü. İç sahadaki zaferlerine bir yenisini daha ekleyen sarı lacivertliler, Oğuz Aydın, Berke Bıyık ve Enes Alıç ile sonuca gitti.

Bucaspor 1928, Fatsa BLD gibi ligin dirençli ekibine karşı deplasmanda 3 farklı galip geldikten sonra hem öz güven hem de değerli bir 3 puan ile İzmir’in yolunu tutmuştu.

Bu kez rakip Edirnespor’du. Deplasman ekibi pas trafiğini iyi yaparak ataklara hızlı çıkabilen bir ekip. Buna rağmen Buca savunması önlem olarak topu kendi yarı alanlarına sokmadan müdahale yaptılar.

Yani defans çizgisi kaleden uzakta ve tehlike içermeyen bölgede kaldı. Bireysel hatalardan kaptırdıkları toplarda dahi çok çabuk alan ve adam paylaşımı yaparak tehlikeyi savuşturabildiler. Yine bu noktada vurgulamamız gereken önemli bir konuda Buca ataklarının geriden başlaması, defanslarının da hücum bölgesinden başlaması. Yani bunun karşılığı; takım olabilmek.

Özellikle Burak Sürmeli ve Alper Kadir ile sağ kanadı iyi kullandılar. Atakların büyük bir çoğunluğu buradan geldi. Buna bir de Cuma’nın içeriye katederek her an olgun bir atağın içerisine girmeye aday oyunu eklenince hücumda ipleri ellerine aldılar.

17.dakikada atılan uzun topu iyi değerlendiren Oğuz Aydın, şık bir dokunuşla sarı lacivertlileri üstünlüğe taşıdı. Buca’nın çoğu rakibinden farklı olan yanı, oyunun sıkışık olduğu dakikalarda bile golü koklayan ve giriştiği atakları sonuçlandıran bir takım olması.

Dominant karakterleri ile her an oyunun içinde dirençli bir şekilde kalmayı bildiler. 52. dakikada duran toptan yapılan ortada konsantrasyon kaybı sonucu Edirnespor Ahmet ile eşitlik sayısına ulaştı. Buca savunma göbeğinin neredeyse en büyük ve tek hatası golle sonuçlandı. Az ama öz gelen Edirnespor, bu golün ardından oyunda dengeyi kurmak için daha fazla direnç gösterdi.

Soldan yapılan ortada kronometreler 74’ü işaret ederken Berke Bıyık sağ ayak üstüyle topa enfes vurarak Buca’yı bir kez daha öne geçirdi. Zaman eridikçe Buca istediğini sahaya daha fazla yansıtmayı başardı. Maçın son bölümüne de bir gol sıkıştıran Buca, Enes Alıç ile bir nevi maçın son düdüğünü çaldı. Buca’nın iç saha performansını hayranlıkla izliyoruz. Umuyorum ki ilerleyen haftalarda da bu güzel serüven devam edecektir.

Hem oyun olarak hem de elde ettikleri puanlar bazında bu ligin birkaç gömlek üstündeler.

Bu mücadelede de olduğu gibi gol yedikten sonra hem psikolojik olarak hem oyun olarak düşmeden iyi bir reaksiyon gösterebiliyorlar.

Hatta attıkları kadar da pozisyona girip kaçırdıkları var. Genç yetenekleriyle çok iyi işlere imza atmaya devam ediyorlar.

Lider Diyabekirspor’un puan kaybettiği haftada böylesine canlı bir oyun ile sonucu elde etmeleri, olayı daha da anlamlı kılıyor. Zirve ile aralarında sadece 1 puanlık fark kaldı.

Kendilerinden bir basamak asağıda olan Yeşilyurt BLD ile de farkı 9 puana çıkardılar. Yani zirveye yapışırken, aşağı ile aralarındaki makası da açıyorlar. Sezon sonunda gülen taraf olacaklarından kuşkumuz yok.

Tebrikler Fırtına!

MAÇIN KARNESİ

HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Hidayet Zeybek, Kerem İlitangil

BUCASPOR 1928: Şener - Eycan, Alper (Dk. 65 Özcan), Ahmet, Burak (Dk. 87 Enes), Ufuk, Osman, Oğuz, Cuma (Dk. 56 Saruhan), Yusuf Can (Dk. 65 Burak Can), Berke

EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR: Cihan - Barış, Mehmet, Anıl (Dk. 85 Yiğit), Oğuzhan, Ahmet, Hasan (Dk. 75 Berk), Ferdi, Enis, İlyas (Dk. 46 İlyas), Harun

GOLLER: Dk. 17 Oğuz, Dk. 75 Berke, Dk. 90 Enes (Bucaspor 1928), Dk. 52 Ahmet (Edirnespor)

SARI KARTLAR: Alper (Bucaspor 1928), Hasan, İlyas, Oğuzhan (Edirnespor)