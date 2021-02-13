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    HaberlerEge Haberleri Fırtına tekliyor
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    13.02.2021 - 07:00 |

    Fırtına tekliyor

    Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta şampiyonluk hedefleyen Bucaspor 1928, son 3 maçından beraberliklerle ayrılarak liderlik koltuğunu yeniden Diyarbekirspor’a kaptırdı.

    Fırtına tekliyor

    Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta şampiyonluk hedefleyen Bucaspor 1928, son 3 maçından beraberliklerle ayrılarak liderlik koltuğunu yeniden Diyarbekirspor’a kaptırdı. Sırasıyla Ofspor (D), Diyabekir ve son olarak BLD Derincespor’la (D) 1-1 berabere kalan sarı lacivertliler, bu periyotta 6 puan kaybederek 38 puanla 2. sıraya geriledi. Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu, “İkinci yarıda zorlu bir ilk 4 hafta fikstürümüz var. Önümüzdeki maçtan başlayarak seri galibiyetler alacağız ve sezonu şampiyon olarak tamamlayacağız, bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Verdikleri mücadeleden dolayı oyuncularımı kutlarım. Ayrıca şimdi destek olma zamanıdır. İyi günde olduğu gibi, asıl bu günlerde destek çok önemlidir” dedi.

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