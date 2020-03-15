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    HaberlerEge Haberleri Fırtına Tokat’ta
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    15.03.2020 - 00:00 |

    Fırtına Tokat’ta

    TFF 3. Lig 1. Grup’ta geçen hafta evinde Artvin Hopaspor’u 3-0 yenen Play Off hattındaki 1928 Bucaspor, bugün 7 puana sahip küme düşme potasındaki Tokatspor’a misafir olacak.

    Fırtına Tokat’ta

    Gaziosmanpaşa Stadı’nda Ömer Şivka’nın yöneteceği müsabaka saat 15.00’te başlayacak. Sarı lacivertlilerde kart cezalıları Osman Işıklı, Mustafa Şen ve Uğur Ayhan, Tokatspor deplasmanında forma giyemeyecek. Karşılaşma liglerdeki diğer tüm maçlar gibi seyircisiz oynanacak.

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