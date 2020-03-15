15.03.2020 - 00:00 |
Fırtına Tokat’ta
TFF 3. Lig 1. Grup’ta geçen hafta evinde Artvin Hopaspor’u 3-0 yenen Play Off hattındaki 1928 Bucaspor, bugün 7 puana sahip küme düşme potasındaki Tokatspor’a misafir olacak.
Gaziosmanpaşa Stadı’nda Ömer Şivka’nın yöneteceği müsabaka saat 15.00’te başlayacak. Sarı lacivertlilerde kart cezalıları Osman Işıklı, Mustafa Şen ve Uğur Ayhan, Tokatspor deplasmanında forma giyemeyecek. Karşılaşma liglerdeki diğer tüm maçlar gibi seyircisiz oynanacak.
Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6'ya çıktıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklama sonrası yurt dışından dönenleri 14 gün kuralına uymaya çağırdı.