Fırtına Tokat’ta

Gaziosmanpaşa Stadı’nda Ömer Şivka’nın yöneteceği müsabaka saat 15.00’te başlayacak. Sarı lacivertlilerde kart cezalıları Osman Işıklı, Mustafa Şen ve Uğur Ayhan, Tokatspor deplasmanında forma giyemeyecek. Karşılaşma liglerdeki diğer tüm maçlar gibi seyircisiz oynanacak.