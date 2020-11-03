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    HaberlerEge Haberleri Fırtına tökezledi
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    03.11.2020 - 00:01 |

    Fırtına tökezledi

    Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta deplasmanda 1877 Alemdağspor’la 1-1 berabere kalan Bucaspor 1928 liderliği Diyarbekirspor’a kaptırdı.

    Fırtına tökezledi

    Bu sezon ilk kez sahadan beraberlikle ayrılan sarı lacivertliler, 16 puana yükselip ikinci sıraya geriledi. Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu zorlu bir maç onadıklarını söyledi. Balcıoğlu, “Kazanabilirdik ancak fırsatları değerlendiremedik. Liderliği bu haftalık kaybetmiş olabiliriz ancak önemli olan sezonu zirvede bitirmek” diye konuştu.

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