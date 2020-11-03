Fırtına tökezledi

Bu sezon ilk kez sahadan beraberlikle ayrılan sarı lacivertliler, 16 puana yükselip ikinci sıraya geriledi. Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu zorlu bir maç onadıklarını söyledi. Balcıoğlu, “Kazanabilirdik ancak fırsatları değerlendiremedik. Liderliği bu haftalık kaybetmiş olabiliriz ancak önemli olan sezonu zirvede bitirmek” diye konuştu.