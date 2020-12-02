02.12.2020 - 00:00 |
Fırtına, zirve aşkına
Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta deplasmanda Malatya Yeşilyurt Belediyespor’u 1-0 mağlup ederek zirve takibini sürdüren Bucaspor 1928, bugün evinde Çankaya Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.
Yeni Buca Stadı’nda saat 13.00’te başlayacak 12. hafta mücadelesinde Enes Kanpara düdük çalacak. Ligde lider Diyarbekirspor’un 3 puan gerisinde 2. sırada yer alan 25 puanlı İzmir ekibi, Çankaya FK’yı mağlup ederek iç sahada 6’da 6 yapmayı ve zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.