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    HaberlerEge Haberleri Fırtına zirve aşkına
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    20.12.2020 - 00:00 |

    Fırtına zirve aşkına

    Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta geçen hafta Fatsa Belediyespor’u deplasmanda 3-0 mağlup eden Bucaspor 1928, bugün evinde Edirne Belediyesi Paş Edirnespor’u konuk edecek.

    Fırtına zirve aşkına

    Yeni Buca Stadı’nda Ömer Faruk Turtay’ın yöneteceği müsabaka saat 13.00’te başlayacak.

    Sarı lacivertlilerde kart cezalısı Tunç Murat mücadelede forma giyemeyecek. Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu, zirve yarışında kayıp yaşamak istemediklerini belirterek, “Takımıma inanıyorum.

    Edirnespor karşılaşmasını kazanacağız” diye konuştu.

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