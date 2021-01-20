Fırtına’da Engin tamam

Sarı lacivertliler İskenderun Futbol Kulübü’nden sol bek Engin Nebioğlu’nu kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamada 23 yaşındaki oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Futbola Medipol Başakşehir altyapısında başlayan Engin; Darıca Gençlerbirliği, Erokspor, Bağcılarspor ve Yomraspor’da da oynadı. Sezonun ilk yarısında İskenderun FK ile 15 resmi maça çıkan oyuncu 1 kez fileleri sarstı.