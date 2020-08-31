Fırtına’da imzalar devam ediyor

TFF 3. Lig’de hedefini zirve olarak belirleyen 1928 Bucaspor, iç transferde 3, dış transferde ise 1 oyuncuyla sözleşme imzaladı. Geçen hafta kaleci Şener, golcü Tunç, orta saha oyuncuları Saruhan ve Yusuf’u resmen kadrosuna dahil eden sarı lacivertliler, eski futbolcusu Berke Bıyık’la anlaşma sağladı. Geçen sezon 1928 Bucaspor’dan Nevşehir Belediyespor’a giden 24 yaşındaki forvet yeniden İzmir ekibine döndü. Sarı lacivertliler, iç transferde Bartu Gökçen, Batuhan Uğurdil ve Sebahattin Destici ile mukavele yapıldığını da duyurdu.