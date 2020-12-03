03.12.2020 - 00:00 |
Fırtına’dan seri sonu: 1-1
Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta zirve takipçisi Bucaspor 1928, evinde Çankaya Futbol Kulübü’yle 1-1 berabere kaldı.
Yeni Buca Stadı’ndaki karşılaşmada konuk ekibin 8. dakikada Furkan’la bulduğu gole sarı lacivertliler 19. dakikada Gökhan’la karşılık verdi. Bu sezon evindeki 5 maçlık galibiyet serisi sona eren, üst üste 2 galibiyetin ardından puan kaybı yaşayan Bucaspor, bu skorla 26 puana ulaştı. İzmir temsilcisi evinde Ofspor’la yenişemeyen lider Diyerbekirspor’u 3 puan geriden ikinci sırada takibini sürdürdü.