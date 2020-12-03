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    HaberlerEge Haberleri Fırtına’dan seri sonu: 1-1
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    03.12.2020 - 00:00 |

    Fırtına’dan seri sonu: 1-1

    Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta zirve takipçisi Bucaspor 1928, evinde Çankaya Futbol Kulübü’yle 1-1 berabere kaldı.

    Fırtına’dan seri sonu: 1-1

    Yeni Buca Stadı’ndaki karşılaşmada konuk ekibin 8. dakikada Furkan’la bulduğu gole sarı lacivertliler 19. dakikada Gökhan’la karşılık verdi. Bu sezon evindeki 5 maçlık galibiyet serisi sona eren, üst üste 2 galibiyetin ardından puan kaybı yaşayan Bucaspor, bu skorla 26 puana ulaştı. İzmir temsilcisi evinde Ofspor’la yenişemeyen lider Diyerbekirspor’u 3 puan geriden ikinci sırada takibini sürdürdü.

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