Fırtına’nın affı yok!

Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta Bucaspor 1928, 10. hafta mücadelesinde konuk ettiği Kızılcabölükspor’u 3-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. İzmir ekibinin gollerini 21. dakikada Ufuk, 40. dakikada Oğuz, 88. dakikada ise Sabahattin kaydetti. Bu sonuçla iç sahada 5’te 5 yapan Bucaspor 1928, puanını 22’ye çıkarırken, galibiyet özlemi 6 haftaya yükselen Kızılcabölükspor 9 puanda kaldı.