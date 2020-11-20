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    HaberlerEge Haberleri Fırtına’nın affı yok!
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    20.11.2020 - 07:00 |

    Fırtına’nın affı yok!

    Misli.com 3. Lig 1. Grup ekibi Bucaspor 1928, evinde ağırladığı Kızılcabölükspor’u 3-0 yendi, kritik bir galibiyet aldı. Puanını 22’ye çıkaran sarı lacivertliler, zirve takibini sürdürüp iç sahada 5’te 5 yaptı

    Fırtına’nın affı yok!

    Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta Bucaspor 1928, 10. hafta mücadelesinde konuk ettiği Kızılcabölükspor’u 3-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. İzmir ekibinin gollerini 21. dakikada Ufuk, 40. dakikada Oğuz, 88. dakikada ise Sabahattin kaydetti. Bu sonuçla iç sahada 5’te 5 yapan Bucaspor 1928, puanını 22’ye çıkarırken, galibiyet özlemi 6 haftaya yükselen Kızılcabölükspor 9 puanda kaldı.

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