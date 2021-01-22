Fırtınayla gelen çöpler için mesai...

AYVALIK’TA geçen hafta yağmur ve fırtınayla birlikte gelen tonlarca atığın denize akmasıyla oluşan çöpler Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince temizlendi. Ağaç, kabuk, metal, hurda, ağaç kökleri, naylon ve kağıt gibi atıklar ekipler titizlikle toplandı. Başkan Mesut Ergin, çalışmalara 24 saat aralıksız devam edildiğini, temizlik seferberliğinin kış mevsiminde de ara vermediğini belirtti.