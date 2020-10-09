Fıstık çamı mucizesi

BALIKESİR Burhaniye’de yaşayan emekli bankacı Yunus Gök (70), yıllık 80 bin adet üretimle Orman İdaresi’nden sonra Türkiye’nin en önemli fıstık çamı üreticisi oldu. Çam ağacının yapraklarından gübre, dallarından çıra, gövdesinden kereste olduğunu, köklerinde mantar yetiştiğini belirten Gök, “Meyvesi şu anda en pahalı ağaç. İç fıstığın kilosu 800 liraya kadar çıktı. Ağacın çiçekleri de bal yapıyor dedi. İstanbul’a büyük satışlar yaptıklarını belirten Gök, “Belediyeler parklara dikiyor. Suyun kirlenmemesi için su havzalarına dikiyorlar” diye konuştu. l