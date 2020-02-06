06.02.2020 - 00:48 |
‘Fiyat artışı memnun etmedi’
İzmir'de, uzun süredir beklenen simit ve boyoz fiyatlarındaki artış yüzde 16 oranında gerçekleşti.
İzmirliler, 1 lira 75 kuruştan satılan simit fiyatlarındaki artıştan memnun olmadı. Bu zammın kaçınılmaz olduğunu söyleyen İzmir Pide ve Gevrek İmalatçıları ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Şükrü Erişen, “İzmir halkı diğer büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlara göre şanslı. Çünkü gevreği ucuz yiyor. Esnaf 2 lira olmasını istiyordu. Onlar da haklı, memnun olan da olmayan da var. Poğaça, boyoz, gevrek, yumurta ya da peynir 1 lira 75 kuruştan satılacak” dedi.
Kırmızı bültenle aranan PKK'lılar AP'de ortaya çıktıAvrupa Parlamentosu'nda (AP) Yunan bir vekil tarafından Türk bayrağına yapılan saygısızlıktan sonra yeni bir skandala imza atılarak, terör örgütü PKK, YPG/PYD yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt konferansı düzenlendi.