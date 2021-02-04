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    04.02.2021 - 00:05 |

    Fiyatlara sıkı takip

    Ticaret Bakanlığı, 15 büyükşehir belediyesi ile birlikte hal fiyatlarını masaya yatırdı. Yeni kanun ve iletişimin sağlanması amacıyla kurulacak sistem üzerinde çalışıldığı açıklandı

    Fiyatlara sıkı takip

    Aydın, Balıkesir, Denizli ve Muğla’nın da aralarında bulunduğu 15 büyükşehir belediyesi, Toptancı Halleri ve Sebze-Meyve Ticareti toplantısında buluştu.

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen Genel Sekreter Dr. Mustafa Küçükkaptan, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serkan Akça, Büyükşehir iştiraklerinden Balıkesir Tarım A.Ş (BATAŞ) Müdürü Halit Özdelibaş, Hal Müdürü Bilal Turkan ve Hal Zabıta Şefi Mehmet Demiray’ın katıldığı toplantıya, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak başkanlık yaptı. Çevrimiçi toplantıda, hallerdeki ürün satışlarında ani fiyat artışları için çözüm önerileri görüşüldü.

    Şeffaflık vurgusu

    Yeni hallerin yapımı, mevcut hallerin günün şartlarına uygun hale getirilmesi, ürün fiyatlarındaki ani artışlar için çözüm önerileri, meyve sebze sektöründe hallerin önemi ve Bakanlığın sektör üzerindeki etkisinin gündeme alındığı toplantıda konuşan Uçarmak; Bakanlık tarafından yeni hal kanun taslağının hazırlandığı, hal esnafı ve sektördeki diğer temsilcilerin bu kanun ile daha şeffaf ve takip edilebilir olacağının bilgisini verdi.
    Uçarmak, ayrıca hal sektörü ile ilgili kamu kurum ve kuruluşların iletişim halinde olabilmeleri ve aynı anda entegre olabilmeleri için teknolojik altyapı çalışmalarının yapıldığı belirtti.

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