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    HaberlerEge Haberleri ‘Fizik gücümüz artıyor’
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    17.05.2020 - 00:00 |

    ‘Fizik gücümüz artıyor’

    Yukatel Denizlispor’da Teknik Direktör Bülent Uygun, takımından memnun olduğunu söyledi.

    ‘Fizik gücümüz artıyor’

    Süper Lig için öngörülen tarihe sayılı gün kaldığını hatırlatan deneyimli teknik adam, “Biz 40 gün sonra sahaya indik, 27 Nisan’da çalışmalarımıza başladık. Çok şükür tüm takımımızın testleri negatif. Fizik gücümüz her geçen gün artıyor. Oyuncularımın isteği ve çalışma arzusundan gayet memnunum. Herkes futbolu çok özledi” diye konuştu. Ağırlık, direnç, pliometrik ve sürat antrenmanlarını artırdıklarını belirten Uygun, “Bu dönemi en iyi şekilde tamamlayarak lig başlayana kadar hazır hale geleceğiz” ifadelerini kullandı.

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