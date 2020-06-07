Daha yeşil ve yaşanabilir bir Çiğli için çalıştıklarını söyleyen Başkan Gümrükçü, “Biz temiz insanlarız, kentimizi seviyoruz sloganıyla her hafta mesaimize bir mahallemizden temizlik yaparak başlıyoruz” dedi. Gümrükçü, “Flamingoların tüm dünyada yaşam alanı olarak seçtiği tek metropol Çiğli. Bunun sürdürülebilir olması için flamingoların yoldaşı olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.