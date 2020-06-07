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    HaberlerEge Haberleri Flamingoların yoldaşı
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    07.06.2020 - 00:01 |

    Flamingoların yoldaşı

    Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, ilçede çevre için önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

    Flamingoların yoldaşı

    Daha yeşil ve yaşanabilir bir Çiğli için çalıştıklarını söyleyen Başkan Gümrükçü, “Biz temiz insanlarız, kentimizi seviyoruz sloganıyla her hafta mesaimize bir mahallemizden temizlik yaparak başlıyoruz” dedi. Gümrükçü, “Flamingoların tüm dünyada yaşam alanı olarak seçtiği tek metropol Çiğli. Bunun sürdürülebilir olması için flamingoların yoldaşı olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Antifa'nın gerçek yüzünü gördükCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkanı Donald Trump'ın, siyahi Amerikalı George Floyd'un ölümüyle başlayan protestoların ardından "terör örgütü" olarak tanımayı planladığını belirttiği Antifa ile ilgili "Suriye'deki terörist gruplarla iş birliği içinde dünya çapında şiddetli saldırılar gerçekleştiren Antifa'nın gerçek yüzünü gördük." ifadelerini kullandı.
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