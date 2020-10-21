Flamingolarla yolculuk

Kano turu, hafta sonları Bostanlı balıkçı barınağından çıkışla başlıyor. Kuş gözlemi yapmak isteyenler saat 12.00, Kabuk Adası’nda günbatımında içeceklerini yudumlamak isteyenler ise saat 16.00’daki turlara katılıyor. Her iki güzergahta yaklaşık 3 saat sürüyor. 10-15 kişilik gruplar halinde ‘hayli sulu geçen’ turda kıyıdan uzaklaştıkça İzmir’e denizden bakma fırsatı yakalıyorsunuz. Mavi sulardaki resifler arasında ilerlerken yol boyunca pek çok kez flamingo ve pelikan sürülerine rastlıyor, onları ilk kez bu kadar yakından görmenin heyecanını yaşıyorsunuz.

2 yılda 500 kişi katıldı

Grup kurucusu Onur Ergün “Bölgeyi 2 yıl önce keşfettik. Zamanla bize katılanların sayısı arttı. 2 yılda 500 kişi turlarımıza katıldı. Outdoorizmir grubumuz ile farklı faaliyetler de yapıyoruz. Tüm doğaseverleri bekliyoruz” diyor.