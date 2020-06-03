Foça, ilk gün akına uğradı!

Foça’da kafeler, çay bahçeleri, lokanta, restoran ve kıraathaneler sosyal mesafe kurallarına uyarak müşterileriyle buluştu. İzmir ve çevre kentlerden çok sayıda kişi kahvaltı yapmak, çay içmek ve dondurma yemek için yağmura rağmen ilçeye geldi. Bazı işletmeler sosyal mesafeyi korumak için oturulmaması istenen masalara eski dikiş makinaları, biblolar, heykelcikler gibi dekoratif objeler koydu.

‘Denizi özledik’

Vatandaşlar 3 aya yakın bir süredir dışarıda ailece oturmayı, kahvaltı yapmayı, çay içmeyi özlediklerini dile getirdi. Dondurma yemek ve gezmek için Aliağa’dan Foça’ya geldiklerini belirten Cansu ve Turgut Aydemir çifti, “İnşallah bu salgından hep beraber kurtuluruz” dedi. Kız arkadaşıyla Foça’ya gezmeye gelen Kemal Ensoylu da, “Foça’nın insanına güvendiğim için salgın kısıtlamalarının kaldırılmasından sonra burayı tercih ettim. Sosyal mesafeye dikkate alarak geldik ve gayet memnunum” diye konuştu.