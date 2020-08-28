Foça Masterler ilk provayı Soma Linyit’le yaptı

Konuk ekip karşılaşmayı 5-1 kazandı. Foça Nihat Hüsenay Stadı’ndaki karşılaşmayı, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz de izledi. Karşılaşma sonrası konuşan Soma Linyit Masterler Başkanı Çetin Milderya ise, “Bu yıl TMVFL’yi tercih ettik. Amacımız sadece spor, dostluk ve kardeşlik” dedi.