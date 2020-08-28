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    HaberlerEge Haberleri Foça Masterler ilk provayı Soma Linyit’le yaptı
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    28.08.2020 - 00:00 |

    Foça Masterler ilk provayı Soma Linyit’le yaptı

    Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi (TMVFL) Ege Grubu’nda yer alan Foça Belediyespor Masterler Futbol takımı, 2020-2021 sezonu için ilk hazırlık maçını ligin yeni takımı Soma Linyit Masterler ile yaptı.

    Foça Masterler ilk provayı Soma Linyit’le yaptı

    Konuk ekip karşılaşmayı 5-1 kazandı. Foça Nihat Hüsenay Stadı’ndaki karşılaşmayı, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz de izledi. Karşılaşma sonrası konuşan Soma Linyit Masterler Başkanı Çetin Milderya ise, “Bu yıl TMVFL’yi tercih ettik. Amacımız sadece spor, dostluk ve kardeşlik” dedi.

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