Foça renklendi

GÜNLERDİR evlerinde olup, çarşamba günü sokağa çıkmalarına izin verilen 14 yaş ve altı çocuklar Foça sokaklarını doldurdu. Çocukları görmenin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Başkan Fatih Gürbüz, “Özel etkinliklerde buluşmak üzere sözleştik” diye konuştu.