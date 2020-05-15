15.05.2020 - 00:01 |
Foça renklendi
GÜNLERDİR evlerinde olup, çarşamba günü sokağa çıkmalarına izin verilen 14 yaş ve altı çocuklar Foça sokaklarını doldurdu. Çocukları görmenin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Başkan Fatih Gürbüz, “Özel etkinliklerde buluşmak üzere sözleştik” diye konuştu.
Vatandaşlar yine sahile akın ettiCorona virüsle mücadelede alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen iftar sonrasında bazı vatandaşlar Bakırköy Sahili'ne çıktı. Vatandaşların yürüyüş yaptığı, çimenlere oturup çay içtiği görüldü. Bir grup ise kamp sandalyelerini kurarak nargile içti.