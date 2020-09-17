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    17.09.2020 - 00:05 |

    Foça ve Menemen mesaisi

    Foça ve Menemen mesaisi

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Foça ve Menemen’de devam eden projeleri inceledi. Soyer’in ilk durağı Bağarası oldu. İzmir- Foça yolu üzerindeki yolun her iki tarafında yapımı tamamlanan bin 550 metre uzunluğundaki kaldırım çalışmasını inceleyen Soyer, bölgedeki araç köprüsüne yaya yolu yapacaklarını da söyledi. Foça’yı önemli ölçüde rahatlatacak Değirmendere Caddesi yol genişletme çalışmalarını da takip eden Soyer, 3 bin 700 metrelik kısmında yama ve dolgu işlemlerinin tamamlandığını belirtti. Caddenin geliş gidiş iki şeritli araç yolu, bisiklet yolu ve yaya yollarıyla bölgenin önemli bir ihtiyacına cevap verecek.

    Yürüyüş yolu

    Foça Belediyesi’nin hayata geçirmek istediği Büyük Deniz Sahil Projesi kapsamında sahil şeridinde de inceleme Soyer, Başkapılar Kalesi Surları’nda Büyükşehir tarafından yürütülecek çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Foça Surları 2. Etap Kordon Yolu Projesi kapsamında 372 metre uzunluğundaki kıyı şeridinde Foça Kalesi surlarının önünde bulunan yürüyüş yolu düzenlenip aydınlatılacak, seyir terasları yapılacak. Kale surları ile yürüyüş yolu arasında yer alan bölümde bulunan ve akıntı oluşmadığı için kirlilik yaratan deniz suyu tasfiye edilecek. Altı adet menfez yapılıp akıntı oluşmasını sağlayacak.

    Taşıma kooperatifleri yöneticileri ile de bir araya gelen Soyer, pandemi nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları dinledi, kooperatiflerin İZTAŞIT uygulamasına geçmesinin faydalı olacağına dikkat çekti.  

    HAYVAN HASTANESİAÇILACAK

    Menemen’de ilçe belediyesi tarafından hayata geçirilecek projeleri gezen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Seyrek’te iki ay içerisinde hizmete alınacak 700 hayvan kapasiteli Özgür Hayvan Barınağı ve Hayvan Hastanesi ile iki hafta sonra açılışı yapılacak olan Üretici Köylü Pazarı’nı gezdi. Ardından kreş ve anaokuluna dönüştürülecek olan eski öğretmenevinde incelemelerde bulundu.

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