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    HaberlerEge Haberleri Foça’da, 40 ton buğday kül oldu
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    08.06.2020 - 00:03 |

    Foça’da, 40 ton buğday kül oldu

    Foça’da, 40 ton buğday kül oldu

    Foça Yenibağarası Mahallesi’ndeki buğday tarlalarında çıkan ve yerleim yerlerine ilerleyen yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin 1.5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında, 15 dönümü Teyfik Seylan’a,

    40 dönümü ise Hamza Mavigöz’e ait tarlalardaki hasada hazır buğdaylar, kül oldu. Tarla sahiplerinden Teyfik Seylan, “Bir yıllık emeğimiz gitti” dedi.

    Tarla içi ve sınırlarında bulunan toplam 15 zeytin ve çeşitli meyve ağacı da kurtarılamadı. Hasat edildiği takdirde tarladan 40 ton buğday ve 1 ton da saman elde edileceği öğrenildi. l SEYFİ GÜL DHA

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