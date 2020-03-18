18.03.2020 - 00:00 |
Foça’da lokal kapandı
Foça Tüm Emekliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu aldığı kararla lokalini kapattı.
Kapatma kararının üyelerin koronavirüsü tedbirleri kapsamında riskli yaş grubunda yer alması nedeniyle alındığı açıklandı.
Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs açıklaması: Türkiye'de ilk ölüm gerçekleştiSağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı." ifadelerini kullandı. Bakan Koca, Türkiye'deki toplam vaka sayısının 98'e yükseldiğini açıkladı.