Foça’da otoyol bereketi

Bölgedeki esnaf, günübirlik tatilci sayısının yaklaşık yüzde 70 arttığını söyledi. Foça’da yaşayan Şeref Akar, otoyolun Foça için velinimet olduğunu söyledi. Esnaf Serhat Karakaya, Foça’da yaşadığını ve İstanbul’a otoyoldan daha rahat ve güveni bir şekilde gidip geldiğini belirtti. Gişelerden geçiş yapan İkram Erdoğan, yolculuk süresinin ciddi anlamda kısaldığını dile getirdi. İzzet Temel, işi gereği ayda 2-3 kez kullandığı otoyolun güvenli olduğunu söyledi. İşletmeci Ercan Coşar da “Gelen tatilcilerin sayısında bir artış var” dedi. Yap-işlet-devret modeliyle ihalesi yapılan ve 55.7 kilometresi otoyol, 40.2 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 95.9 kilometre uzunluğunda olan Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu, İzmir’den Çandarlı’ya ulaşımı 1,5 saatten 40 dakikaya düşürdü.