Foça’dan taşınıyor

İzmir Foça’daki Dokuz Eylül Üniversitesi Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi, Buca’da Tınaztepe Kampüsü’ne taşınıyor. 2009 yılında eğitimin başladığı fakültenin taşınma kararına; ilçedeki yurt sorunu, konaklama, altyapı ve ulaşım imkanlarının yetersizliği gerekçe gösterildi. Büyük uğraşılarla kazandırılan okulun taşınması ilçede üzüntüyle karşılandı. Yönetim Kurulu kararında şu ifadeler yer aldı:

Yeni bina yapılamıyor

“Dokuz Eylül Reha Midilli Öğrenci Yurdu’nun Foça Belediyesi tarafından 15 gün içerisinde boşaltılması talep edildi. 400 öğrenci ve 35 personelle hizmet veren fakültemize Foça ilçesinin SİT alanı olmasından dolayı yeni bina yapımı izni verilmiyor. Bu gelişmeler doğrultusunda, daha iyi alt yapı koşullarına sahip, konaklama ve ulaşım alternatiflerinin olduğu Tınaztepe Kampüsü’nde uygun bir binaya taşınma kararı alındı. Öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması amacı ile taşınma süreci hızla başlatıldı.”