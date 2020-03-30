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    HaberlerEge Haberleri Foçalı balıkçılar tezgaha bekliyor
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    30.03.2020 - 00:02 |

    Foçalı balıkçılar tezgaha bekliyor

    Foçalı balıkçılar tezgaha bekliyor

    İzmir Foça’daki balıkçılar vatandaşa, çeşidin bolluğu, fiyatın uygunluğu ve sağlık için balık tüketme çağrısı yaptı. Foça Balık Hali esnafı, salgın sıkıntısına rağmen küçük tekneleriyle her gün balığa çıktıklarını, yakaladıkları balıkları günlük tüketim için Foça Balık Hali’nde vatandaşa sunduklarını belirtti. Vatandaşı sağlık için balık tüketmeye davet eden esnaf, “Bizim de başka geçim kaynağımız yok. Her gün bol bol taze balık geliyor. Fiyatlarımız ucuz. Bu günlerde en çok deniz levrekleri, hamsi ve sardalya satıyoruz” ifadelerini kullandı.

    Tezgahlarda hamsi ve sardalya 5 -15, deniz çipurası ve levreği 40-60, barbun ve tekir 40-50, ve Çimçim Karides 50 -60 liradan satılıyor. l SEYFİ GÜL DHA

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