Foçalı gönüllülerden maske

İzmir’in Foça İlçesi’nde gönüllü öğretmenler kamu personelinin maske ihtiyacını karşılamak için makina başı yaptı. Halk Eğitim Merkezi kurs odalarında günde ortalama 400 maske üretiliyor. Gönüllülerin teslim ettiği sayı şimdiden 12 bini geçti. Malzemelerin Foça Kaymakamlığı’nca temin edildiğini belirten Merkez Müdürü Kemal Bulut, “Orijinal maskelik kumaştan dikiyoruz” dedi.