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    HaberlerEge Haberleri Foçalı kadınlar işbirliği yaptı
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    29.04.2020 - 07:00 |

    Foçalı kadınlar işbirliği yaptı

    Koronavirüs önlemleri kapsamında toplu alanlarda maske kullanımının zorunlu hale gelmesiyle birlikte önemi bir kat daha artan maskeler, yüksek önemle hijyen sağlanan Foça Belediyesi Foça Kent Konseyi Engelsiz Kafe’deki atölyede üretiliyor.

    Foçalı kadınlar işbirliği yaptı

    Koronavirüs önlemleri kapsamında toplu alanlarda maske kullanımının zorunlu hale gelmesiyle birlikte önemi bir kat daha artan maskeler, yüksek önemle hijyen sağlanan Foça Belediyesi Foça Kent Konseyi Engelsiz Kafe’deki atölyede üretiliyor. Maske atölyesini ziyaret eden Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, maske üretimi yapan kadınlara teşekkür etti, “Maskeler çıkınca gülen yüzler görünecek. Günde 1000 maske üreten Foçalı kadın kahramanlarımıza bu zor günlerde gösterdikleri özveriden dolayı çok teşekkür ediyorum. Üretilen maskeleri pazarlarda, muhtarlarımıza, alanda çalışan personelimize dağıtmaya devam ediyoruz” dedi.

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